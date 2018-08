Fulda

Auto überschlägt sich: zwei Menschen verletzt

17.08.2018, 07:14 Uhr | dpa

Zwei Männer sind in der Nacht zum Freitag in Fulda verletzt worden, nachdem sich ihr Auto überschlagen hatte. Die Männer seien mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, auf den Bürgersteig und gegen eine Mauer gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto habe sich anschließend überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Beide Männer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Einer der Männer konnte das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen. Die genaue Unfallursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.