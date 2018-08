Solingen

Beißender Geruch in Solingen: Feuerwehr sucht Gasleck

17.08.2018, 07:22 Uhr | dpa

Ein unauffindbares Gasleck hält die Feuerwehr Solingen seit Donnerstagabend in Atem. Anwohner hätten einen beißenden Gasgeruch wahrgenommen und die Stadtwerke am Abend alarmiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Das Gasleck befinde sich offenbar im Freien, sei aber trotz Messungen und aufgerissener Straße bisher nicht zu finden gewesen. Die Feuerwehr Solingen befindet sich in Alarmbereitschaft.

Wie lange die Suche nach dem Leck noch dauern wird, konnte der Sprecher nicht abschätzen. Die Häuser in dem Wohngebiet mussten nicht evakuiert werden, drei Gebäude werden aber belüftet. Bis auf die Geruchsbelästigung und den Lärm beim Aufreißen der Straße seien die Anwohner nicht beeinträchtigt, meinte der Sprecher.