Vreden

Strohballenbrand sorgt für hohen Sachschaden

17.08.2018, 07:33 Uhr | dpa

Der Brand eines Strohlagers hat in der Nacht zum Freitag für einen Sachschaden in Höhe von rund 500 000 Euro gesorgt. Der Brand sei auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vreden (Kreis Borken) aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Lager soll bis zur Decke mit Strohballen gefüllt gewesen sein. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden, die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf Stallungen verhindern können. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wollte den Brandort nach dem Ende der Löscharbeiten in Augenschein nehmen.