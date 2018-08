Friedberg (Hessen)

Zwei Verletzte bei Karambolage auf der A5

17.08.2018, 09:05 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge sind am Donnerstagabend auf der A5 bei Friedberg zwei Menschen verletzt worden. Beteiligt gewesen seien drei Autos und ein Lkw, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein 52-jähriger Autofahrer erlitt schwere, ein 51-jähriger leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben war ein Lastwagen in Fahrtrichtung Frankfurt auf die mittlere Fahrspur gewechselt, um einem Tanklastzug die Auffahrt zu ermöglichen. Ein 51-jähriger Autofahrer folgte ihm und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Ein weiteres Auto fuhr auf. Eines der Fahrzeuge fuhr dann gegen den Tanklastzug. Bei dem Unfall sei ein Schaden von mehreren 10 000 Euro entstanden, erklärte die Sprecherin.