Kiel

Mehrmonatige Ausbildung für Stammcrew der "Gorch Fock"

17.08.2018, 09:14 Uhr | dpa

Wegen der langen Werftzeit der "Gorch Fock" bekommt die Stammcrew des Segelschulschiffs eine umfangreiche Ausbildung. "Denn sie soll das Schiff in allen Wetterlagen wieder zur See fahren, aber auch ihren Ausbildungsauftrag für die Offiziersanwärter verantwortungsvoll erfüllen", sagte der Sprecher des Marinekommandos in Rostock, Gunnar Wolff, der Deutschen Presse-Agentur. Seit Januar 2016 liegt das Schiff in Bremerhaven im Dock.

Nach Einschätzung von Kommandant Nils Brandt braucht die Crew Training für einen routinierten Umgang mit dem Schiff. Im September soll die Besatzung am Übungsmast der Marineschule Mürwik trainieren. Für Oktober hat die Marine das "Schulschiff Deutschland" gebucht, ein ehemaliges Segelschulschiff. "Gut sechs Monate braucht das Training bestimmt", sagte Kapitän zur See Brandt der dpa.

Noch mindestens bis Frühjahr 2019 wird die 89 Meter lange Bark für bis zu 135 Millionen Euro grundsaniert. "Es war offensichtlich, dass die Reparatur und Modernisierung mehr Zeit und Geld in Anspruch nehmen werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war", sagte Marinesprecher Wolff. Der Zustand des Schiffes habe sich als deutlich schlechter als vermutet erwiesen. "Das Segelschulschiff ist nun seit 60 Jahren im Dienst der Marine, und dies wird es nach dieser Generalüberholung noch über das Jahr 2040 hinaus bleiben."