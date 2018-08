Hamburg

Stealers warnen vor Abstiegskandidat Bremen Dockers

17.08.2018, 09:16 Uhr | dpa

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will gegen die Bremen Dockers am Samstag (12.00/15.30 Uhr) in seinen letzten Heimspielen der Saison seine weiße Weste in der Playdown-Runde wahren. Allerdings warnte Cheftrainer Tim Crow vor den Gästen. "Wir dürfen die Bremer nicht unterschätzen. Sie benötigen noch Siege, um ihren Vorsprung auf den letzten Platz zu halten oder zu vergrößern."

Das Schlusslicht der Nordgruppe muss direkt absteigen, der Vorletzte gegen den Zweiten der Zweiten Liga Nord in die Relegation. Davon sind die Stealers allerdings nicht mehr betroffen. Zurzeit weisen die Hamburger inklusive der Hauptrunde 16:17-Siege auf.

"Wir haben den Ehrgeiz, die Saison als bestes Team der Playdown-Runde abzuschließen und am Ende auf eine positive Gesamtbilanz zu kommen. Und wir wollen uns mit zwei Erfolgen bei unseren treuen Fans für die Unterstützung in dieser Saison bedanken", betonte Crow weiter.