Cottbus

Ex-Cottbuser Petersen mit Vorfreude auf Pokal-Duell

17.08.2018, 11:18 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspieler Nils Petersen kehrt mit dem SC Freiburg im DFB-Pokal mit besonderen Gefühlen zum Erstrundenduell beim FC Energie Cottbus zurück. "Ich freue mich sehr auf das Stadion der Freundschaft, auf die Leute, auf die Nordwand", sagte der 29 Jahre alte Stürmer der "Lausitzer Rundschau" vor der Partie beim Drittligisten am Montag (18.30 Uhr). "Dort hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass die Leute mich mögen - sie haben sogar meinen Namen gerufen. Deshalb ist es mir damals wahnsinnig schwergefallen, aus Cottbus wegzugehen."

In der Winterpause der Saison 2008/09 wechselte Petersen vom FC Carl Zeiss Jena zum damaligen Bundesligisten aus der Lausitz. Der Angreifer konnte sich zunächst nicht durchsetzen, schaffte aber in der 2. Liga unter Trainer Claus-Dieter Wollitz den Sprung zum Stammspieler. Anschließend wechselte Petersen zum FC Bayern München und absolvierte als Freiburger inzwischen ein Länderspiel.

"Es gehört auch Glück dazu", erinnerte er sich an seine Zeit bei Energie. "Schon, dass Energie mich damals für relativ viel Geld aus Jena geholt hat, einen Drittliga-Stürmer, der nicht trifft. Aber ich war eben jung und deutsch, das hat irgendwie in den Kader gepasst. Und so blöd es klingt: Der Abstieg von Energie war mein großes Glück, unter Wollitz konnte ich mich entwickeln." Der Coach ist auch heute wieder Trainer von Cottbus - und damit Gegner im Pokal.