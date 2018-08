Dresden

Eric Clapton bei den Musikfestspielen in Dresden

17.08.2018, 11:21 Uhr | dpa

Eric Clapton rockt die nächsten Dresdner Musikfestspiele. Der 73 Jahre alte Musiker wird mit seiner Band am 10. Juni das Abschlusskonzert im Kulturpalast bestreiten, teilte das Festival am Freitag mit und bestätigte damit einen Bericht der "Dresdner Neuesten Nachrichten". Bei der Vorstellung des Programmes am 12. September in den Technischen Sammlungen von Dresden will Intendant Jan Vogler die Geschichte erzählen, die sich hinter dem Konzert verbirgt. Vogler hatte für sein Klassikfestival immer auch wieder Musiker anderer Sparten eingeladen. Mit Clapton gelang ihm nun ein großer Coup.

Der britische Blues- und Rockmusiker Clapton gehört zu den Superstars der Szene. Schon mit der Formation Yardbirds wurde er Anfang der 1960er Jahre bekannt. Später spielte er bei den Bluesbreakers von John Mayall. Danach folgte die Band Cream, die gern als erste Supergroup der Rockgeschichte gilt. Clapton schrieb unzählige Hits wie "Wonderful Tonight" oder "Tears in Heaven" und setzte 1992 mit dem Album "Unplugged" auch Maßstäbe für diese Form des Konzertbetriebes.

Die 42. Dresdner Musikfestspiele finden vom 16. Mai bis zum 10. Juni 2019 statt. Der Kartenverkauf beginnt am 1. Oktober.