Beselich

Ausbau der B49: Verkehr wird auf neue Brücke verlegt

17.08.2018, 13:10 Uhr | dpa

Wegen des Ausbaus der Bundesstraße 49 im Kreis Limburg-Weilburg, wird die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Wetzlar und Gießen verändert. Wie die Straßenbaubehörde Hessen Mobil am Freitag mitteilte, wird der Verkehr teilweise auf die neue Kerkerbachbrücke verlegt. Dies soll in der Nacht von Montag (20. August) auf Dienstag (21. August) geschehen.

In Fahrtrichtung Limburg läuft der Verkehr zunächst aber noch auf dem bisherigen Streckenverlauf. Geplant ist laut Hessen Mobil, dass Ende August beziehungsweise Anfang September der Verkehr auch in Richtung Limburg über die neue Kerkerbachtalbrücke fließt. Die Bundesstraße 49 wird zurzeit ausgebaut. Die nun fertiggestellte Kerkerbachtalbrücke liegt im dritten Bauabschnitt bei Beselich. Die Bundesstraße führt durch Hessen und Rheinland-Pfalz bis zur luxemburgischen Grenze.