Mainz

Archäologen feiern Richtfest für Neubau von Forschungsmuseum

17.08.2018, 13:13 Uhr | dpa

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum kann in zwei Jahren in seine neue Wirkungsstätte einziehen. Bei der Feier des Richtfests für den Rohbau sagte Bauministerin Doris Ahnen (SPD) am Freitag in Mainz, Ersteinrichtung und Probebetrieb des RGZM seien für die erste Hälfte 2020 geplant. Auf dem Gelände am Rhein, direkt neben dem Museum für Antike Schifffahrt, entstehe ein weit über Mainz hinausstrahlendes Zentrum für Wissenschaftler und Bürger.

Der bisherige Sitz des RGZM, das Kurfürstliche Schloss aus dem 17. Jahrhundert, sei nicht mehr für die Wissenschaft geeignet gewesen, sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). Der Umzug sei für die gut 100 Mitarbeiter eine besondere Herausforderung. Jedes der 220 000 Objekte in der Sammlung des RGZM müsse einzeln angefasst werden, "von der kleinsten Scherbe bis zum tonnenschweren Artefakt".

Die Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft, Katrin Böhning-Gaese, nannte den "Dreiklang von Forschung, Sammlung und Vermittlung" als Aufgabe des RGZM. Besucher des Museums könnten künftig Eindrücke sammeln, um "aus der Vergangenheit neu zu denken". Das neue RGZM schaffe eine Brücke aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Das Land, der Bund und die Stadt Mainz investieren 51,4 Millionen Euro in das neue Gebäude mit einer Länge von 95 Metern entlang der Rheinstraße. Ursprünglich war es als Archäologisches Zentrum für mehrere Institutionen geplant, nimmt nun aber allein die Sammlung und die Einrichtungen für Forschung und Restaurierung (Wiederherstellung) auf.