Magdeburg

Umweltaktivisten legen Hungerstein in Elbe-Flussbett

17.08.2018, 14:34 Uhr | dpa

Greenpeace-Umweltaktivisten haben den extrem niedrigen Stand der Elbe genutzt, um einen sogenannten Hungerstein in das Flussbett zu legen. Am Magdeburger Domfelsen, der wegen des geringen Wasserstandes zu großen Teilen frei liegt und begehbar ist, platzierten sie am Freitag den Stein mit der Aufschrift "Wenn du mich siehst, ist Klimakrise - August 2018". Laut Greenpeace sind Hungersteine im Flussbett liegende Felsen, die während Hitze- und Dürresommern trockengefallen sind und von Menschen beschriftet wurden. Die Organisation forderte mit der Aktion mehr Klimaschutz und einen raschen Ausstieg aus der Kohlenutzung. Der extreme Sommer 2018 zeige, wie wichtig das ist.