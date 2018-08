Frankfurt am Main

Messerattacke in Obdachlosen-Unterkunft: Anklage erhoben

17.08.2018, 14:38 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in einer Frankfurter Unterkunft für Obdachlose hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 36 Jahre alten Marokkaner erhoben. Der Vorwurf laute auf versuchten Totschlag, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Zwischen dem späteren mutmaßlichen Täter und dem 42 Jahre alten Opfer soll es im Februar dieses Jahres in der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung um eine ausgeliehene Trainingshose gekommen sein.

Nach gegenseitigen Faustschlägen und Beleidigungen soll der 36-Jährige dem Opfer schließlich ein Küchenmesser in den Mund gestoßen haben. Dort brach die Klinge ab und blieb im Rachen stecken. Eine komplizierter plastisch-chirurgischer Eingriff rettete das Leben des Mannes. "Nur durch Zufall konnte eine Querschnittlähmung verhindert werden", sagte Niesen. Der mutmaßliche Täter soll die Attacke bei der Polizei als eine Art "Unfall" beschrieben haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft handelte er jedoch mit Tötungsvorsatz. Verhandlungstermine vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts stehen derzeit noch nicht fest. Der 36-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hatte am Tatort auf das Eintreffen der Polizei gewartet.