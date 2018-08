Stralsund

Schnellverfahren: Ladendieb zu drei Monaten Haft verurteilt

17.08.2018, 14:38 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Stralsund im sogenannten beschleunigten Verfahren wegen Ladendiebstahls zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 40-Jährige war am Mittwoch nach Diebstählen in mehreren Kaufhäusern festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte den Angaben zufolge Spielwaren und Kleintierbedarf im Wert von 130 Euro gestohlen, sei aber wegen zahlreicher ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt gewesen. Beschleunigte Verfahren kommen im Bereich der Polizei Stralsund nur selten vor, wie eine Sprecherin sagte.