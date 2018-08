Jena

Lastwagen prallt mit Straßenbahn zusammen

17.08.2018, 14:40 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn ist am Freitagmorgen in Jena Sachschaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Der 51 Jahre alte Fahrer der Tram wurde leicht verletzt, wie die Polizei berichtete. Der 49-jährige Lastwagenfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen an den Straßenbahnschienen in Jena-Nord das Andreaskreuz und die Rot anzeigende Ampel übersehen. Als er dies bemerkte, stand der Lastwagen schon auf den Schienen. Trotz seines schnellen Gegenlenkens prallten LKW und Straßenbahn zusammen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.