Salzwedel

Holzbank an Flüchtlingsheim in Brand gesetzt

17.08.2018, 14:42 Uhr | dpa

Nach einem Brand an einer Flüchtlingsunterkunft in Salzwedel ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde das Feuer an einer Holzbank vor dem Gebäude Donnerstagnacht vorsätzlich gelegt. Die Polizei ging zunächst nicht von einem politisch motivierten Hintergrund aus. Als Begründung gab eine Sprecherin an, das Gelände sei umzäunt. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass diese überwunden worden sei. Nach Polizeiangaben war das Feuer von einer Mitarbeiterin bemerkt worden. Die Frau löschte die Flammen, die bereits auf das Haus übergegriffen hatten. In der Unterkunft leben unbegleitete Jugendliche. Den Sachschaden bezifferten die Beamten auf 2000 Euro.