Ginsheim-Gustavsburg

Weltkriegs-Bombe im Rhein entdeckt: Mann legt sie an Fußweg

17.08.2018, 14:51 Uhr | dpa

Wegen des niedrigen Wasserstands im Rhein ist am Ufer nahe Ginsheim eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Ein Passant habe sie geborgen und am Fußweg abgelegt, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Sie sperrte am Donnerstagnachmittag den Bereich ab, bis die etwa 55 Zentimeter lange britische Bombe von Experten unschädlich gemacht und abtransportiert worden war. Laut Polizeiangaben sollten Passanten aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall Bomben berühren oder gar aufheben.