Hamburg

Beachvolleyballer verpassen direkten Halbfinal-Einzug

17.08.2018, 14:51 Uhr | dpa

Julius Thole (l.) und Clemens Wickler in Aktion. Foto: Georg Wendt (Quelle: dpa)

Das deutsche Überraschungsteam Julius Thole und Clemens Wickler hat beim Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Hamburg den direkten Einzug ins Halbfinale verpasst. Das junge Nationalduo unterlag am Freitag im Gruppen-Endspiel den an Position drei gesetzten Piotr Kantor und Bartosz Losiak mit 0:2 (15:21, 15:21) und mussten den Polen damit aufgrund des knapp schlechteren Punkteverhältnisses (1,065:1,166) den Vorrundensieg überlassen.

Als Gruppen-Zweite können sich die beim zentralen Stützpunkt in Hamburg trainierenden Thole/Wickler aber noch über das Viertelfinale für die Runde der letzten vier Teams qualifizieren. "Wir haben diesmal nicht so zu unserem Spiel gefunden", sagte der 23-jährige Abwehrspieler Wickler. "Die haben uns ganz gut fertig gemacht, das müssen wir jetzt abhaken", ergänzte der zwei Jahre jüngere Blockspezialist Thole. Zuvor hatten beide im Hamburger Stadion am Rothenbaum alle drei Spiele überraschend gewonnen.

Das erst seit Anfang diesen Jahres zusammenspielende National-Duo ist durch eine Wildcard beim Turnier der zehn weltbesten Mannschaften dabei. "Unser Ziel ist es, das in Zukunft aus eigenen Kräften zu schaffen", sagte Wickler: "Wir sind jung und wollen mehr. Das ist normal." Derzeit steht das Team in der Weltrangliste auf Rang 26.