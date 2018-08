Nyon

Wolfsburgerinnen und Bayern: Lösbare Champions-League-Hürde

17.08.2018, 16:17 Uhr | dpa

Die Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und Bayern München haben in der Runde der besten 32 Mannschaften in der Champions League lösbare Aufgaben vor sich. Der deutsche Meister und Pokalsieger Wolfsburg muss gegen den isländischen Verein Thór/KA Akureyri antreten. Die Bayern-Frauen treffen als Bundesliga-Zweiter der Vorsaison auf ZFK Spartak Subotica aus Serbien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon, für die die ehemalige deutsche Weltfußballerin Nadine Keßler verantwortlich war. Sie ist Leiterin der Frauenfußball-Abteilung bei der Europäischen Fußball-Union UEFA.

Wolfsburg und die Bayern-Frauen müssen als gesetzte Teams zunächst auswärts antreten. Die Spiele sind für den 12./13. und den 26./27. September terminiert. Das Finale findet am 18. Mai 2019 im Ferencvaros-Stadion von Budapest statt und damit erstmals in einer anderen Stadt als das Männerfinale (1. Juni 2019 in Madrid).