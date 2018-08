Chemnitz

Grenzstraße zwischen Bad Brambach und Plesna wird ausgebaut

17.08.2018, 16:20 Uhr | dpa

Die historische Grenzstraße zwischen Bad Brambach und dem tschechischen Plesna soll wiederbelebt werden und so den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Sachsen und Tschechien verbessern. Der Ausbau der Fleißner Straße zwischen den beiden Orten ist nun von der Landesdirektion Sachsen bewilligt worden. Geplant ist eine etwa ein Kilometer lange Strecke vom Grenzübergang bis zur Ortsumgehung B92, wie die Landesdirektion Sachsen am Freitag mitteilte. Zusätzlich soll an der B92 am Ende der Ausbaustrecke eine neue Anschlussstelle entstehen. Gleichzeitig wird der touristische Radweg von Bad Brambach nach Plesna ausgebaut.