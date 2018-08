Weilburg

Jugendliche finden Panzergranate in Weilburg

17.08.2018, 17:19 Uhr | dpa

In der Nähe einer Schleuse in Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) haben Jugendliche eine Panzergranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt untersuchte den Sprengkörper und nahm ihn mit, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Jugendlichen hatten die 22 Zentimeter lange Granate früher am Tag gefunden und mit einem Boot über die Lahn zu ihrem Zeltplatz transportiert. Davor warnte die Polizei eindringlich: Mutmaßliche Bomben oder auch Munition sollten der Polizei gemeldet, aber keineswegs berührt werden. Am kommenden Montag wollen Experten mit einer Unterwassersonde nach weiteren Munitionsteilen rund um den Fundort suchen.