Helgoland

Mehr als 50 Kilometer lange Ölspur in der Nordsee entdeckt

17.08.2018, 17:25 Uhr | dpa

Die Besatzung eines Bundespolizei-Hubschraubers hat am Freitag eine über 50 Kilometer lange Ölspur in der Nordsee entdeckt. Es handele sich um eine "schmale Ölspur" von 300 Meter Breite, in der sich vereinzelte Ölklumpen befinden, wie das Havariekommando am Freitag mitteilte. Sie befindet sich westlich der Hochseeinsel Helgoland. Die Ursache war noch unklar. Das Havariekommando hat mehrere Ölbekämpfungsschiffe in das Einsatzgebiet beordert. Das Mehrzweckschiff "Mellum" war am Freitagnachmittag bereits im Einsatzgebiet und hatte mit der Ölbekämpfung begonnen.