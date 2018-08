Seegebiet Mansfelder Land

Segelboot im Süßen See gekentert

17.08.2018, 17:29 Uhr | dpa

Im Süßen See nahe dem Seeburger Ufer haben Rettungskräfte am Freitag ein gekentertes Segelboot geborgen. Das Boot, eine circa vier Meter lange Jolle, wurde gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach polizeilichen Ermittlungen und Zeugenbefragungen gibt es derzeit keine Hinweise, dass das Boot bemannt war.