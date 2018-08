Helgoland

Ölspur in der Nordsee entdeckt: Spezialschiffe unterwegs

17.08.2018, 17:58 Uhr | dpa

Auf der Nordsee bei Helgoland ist eine 50 Kilometer lange Ölspur gesichtet worden. Ein Polizeihubschrauber und ein Überwachungsflugzeug hätten die Verschmutzung am Freitag entdeckt, teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. In der 300 Meter breiten Ölspur seien vereinzelt auch Ölklumpen. Das Havariekommando hat inzwischen vier Spezialschiffe in das Einsatzgebiet 25 Kilometer westlich von Helgoland beordert, eines hat bereits mit der Ölbekämpfung begonnen. Die Ursache der Gewässerverunreinigung ist nach weiteren Angaben unklar, die Polizeibehörden haben Ermittlungen eingeleitet. Dabei werden in der Regel Schiffsbewegungen nachverfolgt, um die Herkunft der Ölverschmutzung zu bestimmen.