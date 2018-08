Elmshorn

Ex-Freundin missbraucht: Kriminalpolizei fasst Sexualtäter

17.08.2018, 17:58 Uhr | dpa

Die Kripo Elmshorn hat einen Mann festgenommen, der seine ehemalige Lebensgefährtin mehrfach missbraucht haben soll. Er sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Freitag mitteilte. Danach kam es am Dienstag bei einem Wald nahe des Bokholter Sees, sowie im Borsteler Wald und im Liether Moor zu sexuellen Übergriffen. Das Martyrium der Frau endete erst nach drei Stunden gegen 13.30 Uhr in Elmshorn, als die Frau durch laute Hilfeschreie Fußgänger auf sich aufmerksam machen konnte. Ihr Ex-Mann flüchtete zunächst. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.