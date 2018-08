Hameln

Hameln will nun doch Rattenfänger-Ampel aufstellen

17.08.2018, 18:08 Uhr | dpa

Die Stadt Hameln wird nun doch Fußgängerampeln am Rathaus mit einem Rattenfängersymbol ausrüsten. Das niedersächsische Verkehrsministerium habe die besondere touristische Bedeutung einer Rattenfängerampel anerkannt und "grünes Licht" gegeben, teilte die Stadt am Freitag mit. Zumindest werde eine umgestaltete Ampel seitens der Behörde geduldet, die Haftung liege weiter bei der Stadt. Derzeit arbeite ein Grafikbüro an Vorschlägen, wie das neue Deckglas mit Rattenfängersymbol aussehen könnte.

Hameln wurde als Schauplatz der Rattenfängersage bekannt. Von der Aktion versprechen sich die Kommunalpolitiker Aufmerksamkeit und Nutzen für den Tourismus.

Im Juni hatte das Ministerium in Hannover einen Ratsbeschluss aus Hameln zur Aufstellung eines Rattenfängers als Ampelmännchen als nicht rechtens bezeichnet. Nach einem Schreiben von Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) an die Behörde habe diese jetzt doch die Duldung der neuen Ampel zugesagt, teilte die Stadt mit.