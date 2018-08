Gaggenau

Mutmaßlicher Schwarzfahrer verletzt Polizisten in Gaggenau

17.08.2018, 18:21 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat in Gaggenau zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Beamten am Donnerstag zum Bahnhof gerufen worden, weil der 17-Jährige ohne Fahrschein gefahren sein soll. Während der Polizeimaßnahmen wollte der Jugendliche demnach flüchten, die Beamten nahmen ihn jedoch vorläufig fest. Durch den heftigen Widerstand des 17-Jährigen wurden den Angaben zufolge zwei Polizisten verletzt - einer von ihnen so schwer, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Den 17-Jährigen erwarten nun verschiedene Strafanzeigen.