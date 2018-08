Stuttgart

Waschechte Blüten angeboten: Betrügerduo festgenommen

17.08.2018, 18:34 Uhr | dpa

Die Polizei hat ein Betrüger-Duo festgenommen, das sein Opfer mit einer angeblichen Geldvermehrung um mehrere Tausend Euro bringen wollte. Die Gauner hatten versucht, einen 33-Jährigen mit dem sogenannten Wash-Wash-Trick zu betrügen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei geben Betrüger vor, dass sie mit Hilfe spezieller Chemikalien und von ungedrucktem Geldscheinpapier waschechte Blüten herstellen können. Dafür verlangen sie von ihrem Opfer aber echtes Geld und bringen es so nicht selten um hohe Summen. Der 33-Jährige schöpfte aber Verdacht und rief die Polizei. Die nahm einen 39-Jährigen und dessen 30 Jahre alte Komplizin am Mittwoch vorläufig fest und beschlagnahmte Beweismaterial. Der 39-Jährige soll zudem in einem Hotel übernachtet haben, ohne zu zahlen.

Erst Anfang August hatte die Polizei im Kreis Rastatt zwei mutmaßliche Betrüger festgenommen, die den Betreiber eines Lebensmittelgeschäfts mit dem "Wash-Wash-Trick" um 50 000 Euro erleichtern wollten.