Hamm

Behinderungen im Zugverkehr wegen Fliegerbombe in Hamm

17.08.2018, 19:49 Uhr | dpa

Wegen einer Fliegerbombe ist der Zugverkehr rund um Hamm am Freitagnachmittag deutlich behindert worden. Betroffen seien vermutlich mehrere Tausend Reisende in den Regionallinien RE1 (Aachen-Hamm) und RE3 (Düsseldorf-Hamm), teilten die Betreiber Deutsche Bahn und Eurobahn mit. Die Bombe wurde am Nachmittag bei Bauarbeiten im Gleis entdeckt. Am frühen Abend lief die Entschärfung noch. Die Regionallinien fuhren in Richtung Hamm nur bis Dortmund. Danach müssten Reisende auf andere Verkehrsmittel ausweichen, sagte eine Bahnsprecherin.

An der RE1-Strecke bei Hamm wird seit Mitte Juli gebaut. Dabei wurde die Bombe entdeckt. Der Fernverkehr wurde über Unna umgeleitet.