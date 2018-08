Hamburg

Talbot Runhof: Modekollektion an Bord der "Europa 2"

17.08.2018, 21:32 Uhr | dpa

Mode trifft maritimes Flair: Das deutsche Designer-Duo Talbot Runhof hat am Freitagabend an Bord der "Europa 2" seine Cruise-Collection präsentiert. Dabei verwandelte sich der Pool in einen Laufsteg, auf dem die Modemacher sommerliche Kleider, Röcke und Blusen für einen Tag an Bord zeigten. Prominente Gäste wie die Schauspieler Hardy Krüger jr., Natalia Wörner und die ehemalige Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch verfolgten die Show an Bord des Luxusschiffes von Hapag-Lloyd Cruises, das am Cruise Center in der Hafencity festgemacht hatte. Musikalischer Gast des Abends war die britische Sängerin Sophie Ellis-Bextor ("Murder on the Dancefloor").