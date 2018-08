Thum

Speerwurf-Europameisterin Hussong siegt in Thum

17.08.2018, 21:51 Uhr | dpa

Eine Woche nach ihrem Triumph bei der Leichtathletik-EM in Berlin hat Speerwerferin Christin Hussong den nächsten Sieg gefeiert. Die 24-Jährige vom LAZ Zweibrücken setzte sich am Freitagabend beim hochkarätig besetzten 15. Werfertag im erzgebirgischen Thum mit 65,07 Metern durch. Mit dem Meetingrekord verwies Hussong die EM-Zweite Nikola Ogrondnikova auf Rang zwei. Die Tschechin warf den Speer auf 64,34 Meter. "Alle sechs Versuche über 60 Meter, das ist mir in meiner Karriere noch nicht gelungen", sagte Hussong.

Vize-Europameisterin Christina Schwanitz vom gastgebenden LV 90 Erzgebirge hielt im Kugelstoßen mit 18,84 Metern die Konkurrenz in Schach. "Ich wollte gerne über 19 Meter stoßen. Aber ich merke, dass zum Ende der Saison etwas die Kraft und Substanz nachlässt", meinte die 32-Jährige, die erst vor einem Jahr Zwillinge zur Welt gebracht hatte.

Bei den Männern wuchtete der zweimalige Weltmeister David Storl die Kugel auf 21,62 Meter. Als Zweiter musste sich der 28-Jährige nur Weltmeister Tom Walsh geschlagen geben. Der Neuseeländer kam auf 21,71 Meter. Die Diskus-Konkurrenz der Männer entschied Martin Wierig vom SC Magdeburg mit 64,49 Metern für sich.