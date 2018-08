Schweinfurt

Schalke müht sich in zweite Pokal-Runde: 2:0 in Schweinfurt

17.08.2018, 22:48 Uhr | dpa

Vizemeister Schalke 04 hat eine Blamage vermieden und ist als erster Bundesligist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Champions-League-Teilnehmer von Trainer Domenico Tedesco mühte sich in einem lange Zeit ausgeglichenen Duell zu einem 2:0 (1:0) gegen den Fußball-Viertligisten 1. FC Schweinfurt und muss sich für den Bundesliga-Auftakt am nächsten Samstag beim VfL Wolfsburg erheblich steigern.

Nabil Bentaleb (24. Minute/Foulelfmeter) brachte die Schalker am Freitagabend gegen zu harmlose Unterfranken in der ersten Halbzeit in Führung. Adam Jabiri sorgte mit einem Eigentor vor 15 060 Zuschauern im ausverkauften Willy-Sachs-Stadion unfreiwillig für die Entscheidung (75.).