Magdeburg verpasst Einzug in zweite Pokalrunde

17.08.2018, 22:56 Uhr | dpa

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den fünften Einzug der Vereinsgeschichte in die zweite Runde des DFB-Pokals verpasst. Im Duell gegen Ligakontrahent SV Darmstadt 98 musste sich der FCM am Freitagabend trotz Heimvorteils mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das entscheidende Tor vor 20 165 Zuschauern markierte Tobias Kempe bereits in der 3. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter. Damit vermied die Elf von Trainer Dirk Schuster, der von März 1988 bis Sommer 1990 in der DDR-Oberliga für Magdeburg spielte, einen Erstrunden-K.o. wie im Vorjahr.

Im Vergleich zum 0:0 in der Liga gegen Aue nahm FCM-Coach Jens Härtel gleich sieben Veränderungen vor. Wie abgesprochen rückte Alexander Brunst ins Tor. Der 23-Jährige hatte sich in der Saisonvorbereitung im Kampf um die Nummer eins gegen Neuzugang Jasmin Fejzic geschlagen geben müssen, bekam aber nun einen Einsatz. Fejzic saß wie die anderen Rausrotierten Steffen Schäfer, Dennis Erdmann, Rico Preißinger, Aleksandar Ignjovski und Philip Türpitz nicht mal auf der Bank. Nur Marcel Costly wurde nicht komplett geschont und saß auf der Bank.