Weiskirchen

Vier Verletzte bei ADAC-Rallye im Saarland

17.08.2018, 22:58 Uhr | dpa

Bei der vom ADAC veranstalteten Rallye Deutschland ist es im Saarland zu einem Unfall gekommen. Wie es beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken hieß, geriet gegen 19.40 Uhr ein Rennauto bei Weiskirchen im Kreis Merzig-Wadern in den Zuschauerbereich. Vier Menschen seien verletzt worden, als sie sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen wollten, sagte ein Polizeisprecher. Einer von ihnen sei am Abend noch zur Abklärung im Krankenhaus gewesen, die anderen drei seien leicht verletzt worden.

Der Sprecher betonte, das Auto habe die Menschen nicht erfasst. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet. Demnach handelte es sich bei den vier Verletzten um zwei Zuschauer und zwei Streckenposten. Die ADAC-Rallye hatte am Donnerstag begonnen; das Motorsport-Event im Saarland dauert noch bis zum Sonntag und führt unter anderem durch enge Weinberg-Sträßchen.