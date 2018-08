Drochtersen

Kovac und Bayern starten in DFB-Pokal

18.08.2018, 00:24 Uhr | dpa

Nun greift auch der FC Bayern in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Trainer Niko Kovac kündigte für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim niedersächsischen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel eine Münchner Topbesetzung an. Definitiv fehlen werden dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus Verletzungsgründen David Alaba und Serge Gnabry. "Der DFB-Pokal ist ein schöner Pokal. Und den hätte ich gerne nochmal in den Händen", sagte Kovac, der in der vergangenen Saison den sogenannten "Pott" mit Eintracht Frankfurt im Finale gegen den FC Bayern gewonnen hatte.

Neben dem Rekordsieger will am Samstag (15.30 Uhr) mit dem 1. FC Nürnberg ein zweiter bayerischer Verein die zweite Runde erreichen. "Das wird ein Spiel werden, das uns fordern wird", sagte Trainer Michael Köllner vor der Partie beim südbadischen Oberligisten SV Linx. Er forderte vom fränkischen Bundesligarückkehrer "eine Topleistung". In der vergangenen Saison schieden die Nürnberger erst im Achtelfinale in der Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg aus.