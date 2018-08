Saterland

Kettensägen-Schnitzer messen sich in Saterland

18.08.2018, 02:10 Uhr | dpa

Nordwestdeutschlands beste Kettensägen-Schnitzer werden am Wochenende in Saterland (Landkreis Cloppenburg) gesucht. Bei dem Wettbewerb sägen die Teilnehmer am heutigen Samstag und Sonntag so lange an einem massiven Holzblock, bis daraus komplette Figuren entstehen. Die fertigen Stücke sind dann bis zu zweieinhalb Meter groß. Den Gewinner ermitteln die Zuschauer, die die Figuren ersteigern können. Der Künstler, dessen Figuren die meisten Einnahmen erzielen, gewinnt den Wettbewerb.

An beiden Tagen gibt es noch einen "Speedcarving-Wettbewerb". Dabei haben die Teilnehmer nur 45 Minuten Zeit, um eine etwa ein Meter große Figur zu schnitzen. Deutschlandlandweit gibt es mehr als zehn regionale Meisterschaften, die Endrunde zur deutschen Meisterschaft wird vom 15. bis 16. September in Naumburg (Sachsen-Anhalt) ausgetragen.