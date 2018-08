Braunschweig

24-Stunden-Lauf für Kunstherzpatienten

18.08.2018, 03:02 Uhr | dpa

Kunstherzpatienten wollen heute in Braunschweig ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Sie wollen innerhalb von 24 Stunden in einem gemeinsamen Staffel-Lauf möglichst viele Kilometer erlaufen. Jeder Kilometer bringt Geld für eine Spende an ein Netzwerk, das viele Bewegungs- und Ernährungsangebote für Kinder anbietet. "Wir wollen zeigen, dass nicht nur gesunde Menschen so einen Lauf schaffen können, sondern auch Menschen mit einem künstlichen Herz", sagt Organisator Friedrich Lück. Seinen Angaben zufolge ist es der bundesweit erste Wettlauf speziell für Menschen mit einem Kunstherz. Erwartet werden 16 Teilnehmer.