Hamburg

Mehr Drohnen am Hamburger Flughafen gesichtet als 2017

18.08.2018, 08:29 Uhr | dpa

Bei An- und Abflug des Hamburger Flughafens haben Flugzeugpiloten in diesem Jahr schon mehr Drohnen gesichtet als im gesamten Vorjahr. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) der Deutschen Presse-Agentur berichtete, hat sich am Helmut-Schmidt-Flughafen die Zahl der beobachteten Drohnen bis einschließlich 12. August auf acht verdoppelt. 2017 waren es vier gewesen (2016: 5). Bundesweit sind 2018 bislang 100 dieser Flugobjekte entdeckt worden, im gesamten Vorjahr waren es 88.

Seit Oktober 2017 gelten verschärfte Regeln für den Drohnenflug, über Flughäfen sowie im An- und Abflug-Bereich ist er laut Verordnung verboten. "Die steigende Anzahl von Drohnensichtungen beobachten wir daher sehr aufmerksam und mit Sorge", sagte DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle. Ist eine Drohne schwerer als zwei Kilogramm, braucht der Pilot seit 1. Oktober 2017 einen Kenntnisnachweis, einen "Drohen-Führerschein".