Halberstadt

Von Musik bis Essen: Sommerhöfe laden ein nach Halberstadt

18.08.2018, 08:57 Uhr | dpa

Die Silhouette der Martinikirche in Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Musik, Kino, Tanz und Essen: Halberstadt lädt am Samstag (19.00 Uhr) zum Sommerhöfe-Spektakel in die Innenstadt. Das Motto der Kulturnacht lautet "Geist ist geil". Bis Mitternacht gibt es in 20 sogenannten Sommerhöfen Programm für Besucher. Mitmachen wollen auch die Martinikirche, das Burchardikloster, das Gleimhaus sowie Cafés und Kneipen. Neu dabei ist der Dom mit seinem Kreuzgang. Es ist die dritte Ausgabe der "Sommerhöfe Halberstadt", die im August 2016 mit zwölf Veranstaltungsorten gestartet war. Besonders ist ein "fahrender Hof", denn eine Kulturstraßenbahn dreht kostenlos Runden durch die Stadt.