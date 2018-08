Garmisch-Partenkirchen

Wanderer stürzt 100 Meter in den Tod

18.08.2018, 11:21 Uhr | dpa

Ein 68-Jähriger ist beim Wandern im Wettersteingebirge tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Tourist aus Nordrhein-Westfalen am Freitag alleine auf der Alpspitze unterwegs, als er beim Abstieg das Gleichgewicht verlor und 100 Meter in die Tiefe stürzte. Nach Angaben der Polizei blieb er auf etwa 2200 Metern Höhe leblos liegen. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte gerufen. Sie bargen den Mann.