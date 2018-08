Eisenach

Brand in Eisenacher Theaterwerkstatt: 50 000 Euro Schaden

18.08.2018, 11:23 Uhr | dpa

In der Werkstatt des Landestheaters Eisenach ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Wie es zu dem Brand des Dachstuhls kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr war es zu starker Rauchentwicklung gekommen - die Polizei hatte Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich niemand in der Theaterwerkstatt aufgehalten, als das Feuer ausgebrochen war.