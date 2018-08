Berlin

Pokalspiel im Jena hält Erinnerung an Pokalhelden wach

18.08.2018, 12:41 Uhr | dpa

Beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin steht der Sommer 2018 im Zeichen des Jubiläums für die FDGB-Pokalsieger von 1968. Vor 50 Jahren hatte der Außenseiter den DDR-Meister FC Carl Zeiss Jena in Halle sensationell mit 2:1 bezwungen.

Das DFB-Pokalspiel am Sonntag (18.30 Uhr) beim Drittligisten in Jena hält die Erinnerungen an Unions Pokalhelden wach. In Torwart Rainer Ignaczak sowie den Offensivspielern Harald Betke und Ralf Quest werden auch drei Pokalsieger von 1968 zu den 1500 Berliner Fans im mit 10 600 Zuschauern ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld gehören.

Union ist nach dem 1:1 beim 1. FC Köln klarer Favorit. Jena konnte in der 3. Liga immerhin beim Karlsruher SC auch einen Punkt ergattern. Vor drei Jahren eliminierte der dreifache DDR-Meister als Viertligist den damaligen Erstligisten Hamburger SV in der ersten Runde.

"Wir nehmen das Pokalspiel genauso wie ein Ligaspiel an. Wir wollen in dieser Saison viel erreichen", sagte Unions Mittelfeldmann Manuel Schmiedebach. "Es zählt, die erste Runde zu überstehen und ein anständiges Spiel abzuliefern."