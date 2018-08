Wörth an der Isar

53-jähriger Motorradfahrer verunglückt auf Autobahn

18.08.2018, 12:53 Uhr | dpa

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist in Niederbayern tödlich verunglückt. Der Mann war am Samstag auf der A92 bei Essenbach (Landkreis Landshut) unterwegs, als er wohl ohne Einfluss von außen stürzte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Die A92 war am Samstagmittag voll gesperrt. Wie es zum Unfall kam, war noch unklar.