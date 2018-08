Offenbach am Main

Hitze in Rheinland-Pfalz hält an

18.08.2018, 13:14 Uhr | dpa

Das Grillwetter bleibt: Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz liegen weiter bei bis zu 30 Grad. Am Sonntag werde es heiter bis sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Eifel werden bis zu 24 Grad, am Oberrhein bis zu 30 Grad erwartet. Der Wind wehe schwach aus westlicher Richtung. Am Montag sei es anfangs heiter, dann zögen dichte Wolken auf. Im Süden werde es erneut bis zu 30 Grad warm, im nördlichen Bergland etwas kühler. Dienstags bleibe es zunächst wechselnd oder stark bewölkt. Am Nachmittag lockere es auf. Die Höchstwerte lägen bei 25 bis 30 Grad.