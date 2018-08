Würzburg

21-Jährige von Polizisten angefahren: Klinik

18.08.2018, 14:15 Uhr | dpa

Auf einer Einsatzfahrt haben Polizisten eine 21-jährige Fußgängerin in Würzburg angefahren. Die junge Frau sei am Freitagabend unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei am Samstag mit. Trotz eines Ausweichmanövers des Streifenwagens habe dieser die Passantin touchiert. Sie stürzte zu Boden, erlitt Prellungen sowie eine Kopfverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Fahrer des Streifenwagens erlitt einen Schock und musste den Dienst abbrechen.