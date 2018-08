Kehl

1. FC Nürnberg kurz vor Verpflichtung von Stürmer Kubo

18.08.2018, 15:07 Uhr | dpa

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg steht kurz vor der Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Yuya Kubo. Der Transfer des Stürmers vom belgischen Fußball-Erstligisten KAA Gent werde wahrscheinlich schon am Sonntag bekanntgegeben, sagte Sportvorstand Andreas Bornemann am Samstag in Kehl vor dem DFB-Pokalspiel der Franken beim südbadischen Fünftligisten SV Linx. Der 24 Jahre alte Kubo, der nicht zum japanischen Kader bei der WM in Russland gehörte, werde für ein Jahr ausgeliehen, zudem habe der "Club" danach eine Kaufoption, erklärte Bornemann. Die Franken suchen außerdem noch Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen.