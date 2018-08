Mainz

73-Jährige tot aus Grube vor Kellerfenster geborgen

18.08.2018, 15:52 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat eine 73-Jährige in Mainz tot aus einer Grube vor einem Kellerfenster geborgen. Die Beamten gehen davon aus, dass sie gestürzt ist, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Die Grube sei nicht vergittert, 1,70 Meter tief und befinde sich an ihrem Haus im Garten - vermutlich, um Tageslicht hineinzulassen. Anfang nächster Woche soll eine Obduktion erfolgen, um die Todesursache zu ermitteln. Die Ermittlungen dauerten an.