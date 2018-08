Sangerhausen

Discounter überfallen: Täter flüchtet mit Beute

18.08.2018, 16:31 Uhr | dpa

Ein Räuber hat einen Supermarkt in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) überfallen und einen Mitarbeiter verletzt. Der Täter hatte am Samstagmorgen ein großes Messer und einen pistolenähnlichen Gegenstand dabei und bedrohte den Mitarbeiter, wie die Polizei in Halle mitteilte. Er entkam mit Bargeld. Der 38 Jahre alte Angestellte des Discounters wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Räuber wird laut Polizei als um die 30 Jahre alt, schlank und blond beschrieben. Er habe ein auffällig vernarbtes Gesicht und ein herausgerissenes Augenbrauenpiercing.