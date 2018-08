Hamburg

Oberliga-Meister Dassendorf scheitert nur knapp an Duisburg

18.08.2018, 18:15 Uhr | dpa

TuS Dassendorf ist nur hauchdünn an einer Pokalüberraschung vorbeigeschrammt. Der Hamburger Oberligist unterlag am Samstag in der ersten DFB-Pokalrunde dem Zweitligisten MSV Duisburg mit 0:1 (0:1). Den Siegtreffer für die Duisburger erzielte Boris Taschtschy in der 23. Minute mit einem Flachschuss aus 15 Metern. In der ersten Hälfte zeigte der Hamburger Oberligameister aus dem schleswig-holsteinischen Herzogtum Lauenburg zu viel Respekt. Der MSV hätte in dieser Phase deutlicher führen können.

Cauly Oliveira Souza (2.) und Moritz Stoppelkamp (9.) vergaben vor 3500 Zuschauern im ausverkauften Stadion Sander Tannen in Bergedorf allerdings. Für die Gastgeber hatte Rink Carolus die beste Szene (15.). Auch nach der Pause blieben die Duisburger die bessere Mannschaft. Sie demonstrierten die größere Ballsicherheit und die kultiviertere Spielweise, ohne jedoch Glanz zu versprühen.

Stanislav Iljutcenko (48.), Oliveira Souza (54.) und Stoppelkamp (64.) verpassten die frühzeitige Entscheidung. Dassendorf kam nach einer Trinkpause (70. Minute) noch einmal auf, vergab aber seine Möglichkeiten.

Den bislang letzten Erfolg einer Hamburger Amateurmannschaft in der ersten Pokalrunde gab es 2010, als der SC Victoria gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 gewann. Für Duisburg war es der zweite Sieg in der Hansestadt. 2008 hatte der MSV bei Bergedorf 85 mit 5:1 gewonnen.