Potsdam

Turbine gewinnt Test gegen US-Team 16:0

18.08.2018, 18:15 Uhr | dpa

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat einen weiteren deutlichen Sieg in der Saisonvorbereitung errungen und blieb auch im fünften Testspiel unbezwungen. Gegen das Team der John Hopkins University aus Baltimore gewann der sechsmalige deutschen Meister am Samstag klar mit 16:0 (4:0). Bei Turbines Saisoneröffnungsparty im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion fielen die Tore durch Svenja Huth (3. Minute, 65.), Nina Ehegötz (12., 48., 82., 89.), Amanda Ilestedt (14.), Anna Gasper (29.), Lara Prasnikar (49., 58., 62.), Bianca Schmidt (61.), Klara Cahynova (74.) und Rieke Dieckmann (86.) sowie ein Eigentor (66.) wie am Fließband. Vor dem Spiel wurden alle Spielerinnen und der Trainerstab offiziell vorgestellt. Weitere Testspiele bestreitet das Team von Trainer Matthias Rudolph gegen das Männerteam von Blau-Weiß Damsdorf (22. August) sowie Sparta Prag (25. August). Am 16. September startet Turbine mit einem Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim in die neue Bundesligasaison.