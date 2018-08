Stockstadt am Main

Rentnerin lässt Trickbetrüger-Bruderpaar auffliegen

18.08.2018, 18:21 Uhr | dpa

Eine schlaue Rentnerin hat zwei Enkeltrickbetrüger auffliegen lassen. Einer wurde von der Polizei in der Wohnung der Dame in Empfang genommen, der andere stellte sich nach einer Verfolgungsjagd durch Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg). Die Brüder sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Die 74-Jährige sei am Freitag mehrfach von einer Unbekannten angerufen worden, die sich als gute Bekannte ausgab und behauptete, sie brauche 23 000 Euro für den Kauf eines Oldtimers. Die Rentnerin durchschaute die Masche, nahm Kontakt mit der Polizei auf und stimmte zu, einem Notar das Geld zu übergeben.

Als der vermeintliche Notar - ein 17-Jähriger aus dem Raum Mannheim - am Freitag bei der Seniorin klingelte, wurde er von Kripo-Beamten geschnappt. Der 19 Jahre alte Bruder des Tatverdächtigen beobachte die Festnahme vom Auto aus und gab Gas. Auf seiner Flucht rammte er unter anderem zwei geparkte Fahrzeuge und überfuhr beinahe einen 34-jährigen Polizisten - der Beamte wurde dabei am Knie verletzt. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde das Auto des 19-Jährigen schließlich am Ortsrand gefunden, der Fahrer stellte sich kurz darauf.